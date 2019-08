Nella mattinata di ieri, a Empoli, i carabinieri di Pontedera in collaborazione con l’Arma del posto, hanno rintracciato ed arrestato un 33enne marocchino, in esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Pisa, dovendo il medesimo scontare un anno e mezzo di reclusione per reati contro la famiglia, commessi in Pontedera nell’anno 2014. Dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la casa Circondariale di Sollicciano.

