Diritti e ATPA, nuova associazione apolitica a Campi Bisenzio

Si è costituita a Campi Bisenzio l'associazione apolitica, senza fini di lucro denominata “Diritti & ATPA”. ATPA sintetizza le seguenti parole: Ambiente, Territorio, Pubblica Amministrazione.

Lo scopo dell'associazione è quello di rendere noti gli strumenti necessari per la difesa e tutela dei diritti delle persone in relazione alle scelte o inadempienze delle pubbliche amministrazioni, con particolare attenzione alle problematiche del mondo dei disabili, della vivibilità e/o sostenibilità delle città strettamente legate alla pianificazione del territorio, dei rapporti tra privato e pubbliche amministrazioni, utilizzando anche l'esperienza maturata negli anni da alcuni soci, in ambito giudiziario, nei settori brevemente descritti dalla sigla ATPA. L'associazione opererà anche al di fuori del territorio campigiano.

Fonte: Diritti & ATPA

Tutte le notizie di Campi Bisenzio