Enpa Firenze in allarme sugli affidi degli animali: "L'entusiasmo iniziale sfocia in maltrattamento"

Dai molteplici interventi svolti sul territorio dalle guardie zoofile enpa, è emerso un aumento delle detenzioni non compatibili di animali da parte dei proprietari, con dati allarmanti.

Nonostante si siano fatti molti passi in avanti in campo legislativo, con l'approvazione di regolamenti comunali e leggi nazionali,che disciplinano la materia della zoofilia, questi episodi sono in aumento.

Dopo l'entusiasmo iniziale di accogliere un animale, presto per molti diventa un peso, riservando così allo stesso un 'esistenza fatta di inedia fino a privare l ' animale dei bisogni primari. Questo atteggiamento reiterato nel tempo sfocia in un vero e proprio maltrattamento.

Pertanto enpa lancia un appello, rivolgendosi a tutti coloro che si occupano di adozioni, associazioni e singoli volontari, di accrescere a livello personale una maggior conoscenza sugli animali, caratteristiche generali, esigenze primarie, così da poter guidare i futuri detentori in una scelta responsabile e consapevole.

Intensificare verifiche pre-affido e post- affido, anche a distanza di tempo. Nel caso si tratti di famiglie, appurare con dei colloqui preventivi che l 'adozione sia una scelta condivisa da parte di tutti i membri della famiglia. Adottare un animale non è obbligatorio, è una scelta libera pertanto va fatta con atteggiamento positivo e con coscienza nel rispetto di un essere senziente che prova gioia e dolore

Fonte: ENPA Firenze

