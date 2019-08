Fridays for Future, Bianchi e Armentano (PD): "Condivisione e ammirazione per l'impegno dei ragazzi"

Questo l'intervento della consigliera PD Donata Bianchi insieme al capogruppo Nicola Armentano

"La Groenlandia sta diminuendo la sua superficie ghiacciata, incendi da settimane devastano la Siberia, l'Amazzonia è in fiamme e le comunità indigene depredate delle loro terre e dei loro diritti.

La devastante crisi ambientale che le generazioni presenti devono affrontare richiede coraggio e determinazione per compiere scelte adeguate alla gravità della situazione.

Il programma che il Sindaco ha promosso in campagna elettorale attribuisce una grande rilevanza a questo tema anche attraverso proposte finalizzate ad aumentare la capacità urbana di rispondere al cambiamento climatico.

Oggi torna in Piazza il movimento di #FridaysForFuture per denunciare ciò che sta accadendo in Amazzonia.

Condividiamo e ammiriamo l' impegno delle migliaia e migliaia di ragazze e ragazzi di questo movimento che serve a rompere il silenzio dei media e a richiamare le istituzioni e le forze politiche ad una nuova consapevolezza.

Anche l'amministrazione di Firenze farà la sua parte ed è interessata ad avviare un confronto che possa favorire lo sviluppo di comuni iniziative concrete".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

