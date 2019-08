Gigi Simoni è ancora grave, la moglie: "Continua a lottare e noi con lui". Tifosi gli fanno visita in ospedale

È ancora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cisanello di Pisa, Gigi Simoni, ex allenatore dei Inter, Pisa e Lucchese. "E' ancora in condizioni gravi. Continua a lottare e noi insieme a lui, giorno per giorno", così Monica Fontani, la moglie del ct nel corso di un'intervista a 'La Provincia di Cremona'. La moglie ha raccontato che "alcuni tifosi sono arrivati fin qui a Pisa, in ospedale. Hanno portato a Gigi dei palloncini rossi a forma di cuore con messaggi di incoraggiamento per Gigi, li abbiamo attaccati nella sala d'aspetto"

"Voglio essere sincera fino in fondo - ha detto - la situazione resta complicata, mio marito ha avuto un ictus e non possiamo oggi ancora parlare di un percorso in discesa. Tuttavia siamo qui. Speranze? Sempre, anche se il quadro complessivo resta delicato".

