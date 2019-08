Incidente con il trattore a Fucecchio: 50enne ferito ad una gamba

Incidente con il trattore in un terreno agricolo in località Le Vedute nel territorio comunale di Fucecchio, sulla via Romana Lucchese Sp15. Da quanto si apprende un 50enne di Fucecchio sarebbe rimasto con una gamba sotto il mezzo dopo che questo si era ribaltato, riportando alcune fratture. L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle ore 9. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Fucecchio, un'automedica e l'elisoccorso Pegaso che ha trasportato il ferito all'ospedale di Careggi in codice giallo. L'uomo non è in pericolo di vita. Sono stati allertati anche vigili del fuoco, ma al loro arrivo l'uomo era già stato preso in carico dai sanitari.

