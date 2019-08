Intoscana intour, format social e video fa tappa a Poggio a Caiano e Carmignano

Intoscana intour, format social e video ideato e realizzato dalla redazione di Intoscana.it, testata giornalistica e piattaforma multimediale e multicanale di Fondazione Sistema Toscana, arriva nei due Comuni medicei. Martedì e mercoledì prossimo (27 e 28 agosto) le telecamere di Intoscana.it gireranno tra Poggio a Caiano e Carmignano per catturarne le tipicità culturali, enogastronomiche e artigianali.

Intoscana intour è pensato, infatti, per narrare un luogo a 360 gradi cogliendone tutti gli aspetti: da quelli turistici a quelli più legati alla vita e alla tradizione socio-economica.

“Siamo molto grati a Fondazione Sistema Toscana e al suo staff per l'attenzione verso i Comuni medicei – commenta l’assessore al Turismo e alle attività produttive di Poggio a Caiano Giacomo Mari - Tra Poggio e Carmignano esiste da sempre una sinergia e una comunione di intenti che ci vede collaborare per far conoscere quanto più possibile del nostro patrimonio storico, culturale, ambientale ed imprenditoriale”.

Dopo aver raccontato le bellezze della Valdinievole, dell’isola del Giglio, di Porto Santo Stefano e prima di imbarcarsi alla volta dell’Isola dell’Elba, in questo stralcio di fine estate, protagonisti del racconto guidato da Simona Bellocci, vice direttore di Intoscana.it e da Salvatore Bruno, social media editor del portale, saranno, dunque, la storia che a Poggio a Caiano passa inevitabilmente dalla Villa Medicea, le attività produttive, come quella dei fichi secchi, che hanno reso Carmignano famosa in tutto il mondo, ma anche i nuovi business che in questa vasta area alle pendici del Montalbano stanno facendo registrare una forte crescita aprendo nuove opportunità anche commerciali.

Un esempio? Il turismo del wedding trainato dalla presenza sul territorio di ville di straordinaria bellezza come la Ferdinanda di Artimino e Il Cerretino di Bonistallo, location perfette per i novelli sposi per incorniciare il loro giorno più bello.

“Una preziosa occasione per far conoscere ancora di più le peculiarità del nostro territorio anche a livello imprenditoriale - ribadisce l'assessore al Turismo di Carmignano Stella Spinelli che aggiunge - Fondamentale è la stretta sinergia tra le istituzioni, non solo con il Comune di Poggio a Caiano ma anche con la Regione Toscana, essendo intoscana.it il portale ufficiale della Regione, che così ci aiuta a promuovere oltre i confini le nostre bellezze”.

Intoscana Intour è un format televisivo ma anche social e sarà possibile seguirlo sui canali Facebook e Instagram di Intoscana.it, sul portale della testata regionale e sui canali tv che lo trasmetteranno