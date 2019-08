Invasioni Digitali: ultima tappa al Museo della vite e del vino

Si terrà sabato 31 agosto alle ore 18.30 la quarta ed ultima giornata delle “Invasioni digitali” organizzate dal MuDEV – Museo diffuso Empolese Valdelsa, stavolta nella sede del Museo della vite e del vino "I Lecci" di Montespertoli. L’iniziativa è rivolta ad un gruppo di 25 persone massimo, partecipazione gratuita ma prenotazione obbligatoria allo 0571 600255 mailufficioturistico@comune.montespertoli.fi.it L’invasione partirà dalle ore 18.20 (ritrovo davanti al museo in Via Lucardese, 74) e si concluderà intorno alle ore 19.30 con una degustazione di vini locali e biscotti personalizzati #leogoesto.

Con il proprio smartphone o macchina fotografica, ogni “invasore” cercherà di catturare, per condividere poi online, scorci e aspetti inediti del museo, delle opere e degli allestimenti presenti. Ospite e pretesto delle invasioni sarà la rappresentazione iconica di Leonardo Da Vinci che nell’anno delle grandi Celebrazioni Leonardiane il MuDEV ha adottato come guida simbolica per tutto il circuito museale. Le foto scattate all’immagine di Leonardo itinerante andranno infatti postate sui social con l’hashtag #leogoesto (sia su Facebook che su Instagram nei canali @mudevmuseodiffuso), hashtag che sta per “Leonardo goes to”. A ciascun partecipante verrà consegnato gratuitamente la spilletta che riproduce – in chiave contemporanea – il volto di Leonardo. Leonardo che, utilizzato in una chiave narrativa simile al quello del Favoloso mondo di Amélie, assumerà così un valore iconico, un po’surreale. I partecipanti avranno la possibilità di rivedere i loro scatti sui social non solo il giorno dell’invasione direttamente postati da loro ma anche nel corso dell’anno nella campagna social del MuDEV.

A Montespertoli, il museo della vite e del vino "I Lecci", che si trova nel cuore del Chianti, racconta la storia di quel territorio, del suo patrimonio vitivinicolo e della straordinaria cultura materiale e popolare legata alla produzione del vino. L’Invasione si concluderà con una degustazione di vini locali e con l’omaggio a ciascun partecipante dei biscotti di #leogoesto, confezione di 3 squisiti dolcetti al cioccolato ispirati al nostro Leonardo da Vinci, creati artigianalmente da Pasquale La Rossa nel laboratorio di Via Roma a Certaldo, che li offrirà per questa occasione ai partecipanti.

Info su www.museiempolesevaldelsa.it

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA

MuDEV - Museo Diffuso Empolese Valdelsa

