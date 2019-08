Medicina dello sport, visite su prenotazione all'ambulatorio di Borgo San Lorenzo

Da oggi è possibile prenotare al Cup gli appuntamenti per il mese di settembre nell’ambulatorio di medicina dello sport all’interno del presidio di Borgo San Lorenzo. La ripresa del servizio ambulatoriale che era stato temporaneamente sospeso, è infatti prevista per settembre e sarà garantita con la presenza di un assistente sanitario in giorni stabiliti e da personale medico di medicina dello sport che alternativamente si sposterà nel presidio di Borgo dalle rispettive sedi di Firenze, Prato e Pistoia. Dalla prima metà di settembre sarà possibile prenotare le visite anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Fonte: AUSL TOSCANA CENTRO

