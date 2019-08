Ospedale con condizionatori fuori uso, la denuncia della Lega

"Reparti ancora una volta senza aria condizionata, si tratta di un disagio già visto e denunciato all'ospedale La Gruccia di Montevarchi . Nel mese di luglio il guasto causò gli stessi problemi lasciando al caldo per giorni vari reparti dell'ospedale e adesso ci risiamo, pazienti e personale costretti da tre giorni a subire continui disagi. Ora basta! Non ci accontentiamo più delle promesse dell'Asl, ora la Regione Toscana dovrà spiegare come mai non si interviene sull'impianto di condizionamento dell'ospedale -tuona il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega) - Le persone vengono in ospedale per essere curate e non per soffrire disservizi, e medici ed infermieri devono essere messi nelle migliori condizioni per poter lavorare. Questa non è la Sanità che noi vogliamo, e per la Lega la Sanità è tra le priorità inderogabili".

Fonte: Ufficio stampa

