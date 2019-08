Polisportiva Avane, due giovani giocatori giocheranno nel Pontedera

La Polisportiva Avane, anche per quest'anno, con piacere annuncia che due dei nostri ragazzi classe 2009, Bartali Andrea e Borghini Tommaso, sono stati selezionati dall’Unione Sportiva Città di Pontedera, società professionistica la cui prima squadra milita nel campionato di serie C – Lega PRO.

I nostri piccoli calciatori andranno, per la stagione calcistica 2019-2020, a fare questa bella esperienza e lunedi 26 agosto inizieranno la preparazione per affrontare un campionato in cui andranno a confrontarsi con ragazzi più grandi di un anno.

I migliori auguri ed i complimenti alle famiglie ma soprattutto ai ragazzi con la forte speranza che quanto maturato ad Avane possa essere per loro un bagaglio fondamentale.

Ci teniamo a sottolineare come il rapporto nato due anni fa tra la Polisportiva Avane e l'US Città di Pontedera stia dando i frutti sperati, la collaborazione tra le due società si basa infatti sul programmare allenamenti e partite in modo da creare occasioni utili al Pontedera per visionare da vicino i nostri giovani calciatori e contemporaneamente importanti momenti formativi per i nostri istruttori.

Cogliamo questa occasione per ringraziare tutti i nostri istruttori, allenatori, dirigenti e collaboratori che ogni giorno sono impegnati con tutti i nostri ragazzi cercando di trasmettere con la loro esperienza e passione la linea condivisa della Polisportiva Avane.

Un grazie ancor più grande ad Andrea e Tommaso per questa soddisfazione giallonera.

Fonte: Polisportiva Avane

Tutte le notizie di Calcio