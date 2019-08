Preleva i soldi dell'anziana per sé, arrestata: continua a farlo per le spese legali

Invece di custodire il patrimonio come amministratrice di sostegno, l'operatrice sociosanitaria si sarebbe approfittata di una pensionata lucchese per prelevare denaro dal suo conto. Una 40enne di Capannori è stata arrestata dai carabinieri per circonvenzione di incapaci ai danni della donna invalida. I soldi prelevati sarebbero stati usati per fini personali. Durante il divieto di avvicinamento alla vittima la donna avrebbe comunque continuato a telefonare all'ex assistita, continuando il suo stato di soggezione, per poi far consegnare i soldi alla madre dell'arrestata. Addirittura, secondo i militari, le avrebbe chiesto i soldi per le spese legali per il procedimento penale in corso.

