Proiettile sfonda vetro di appartamento: era per la caccia al cinghiale

Grande spavento a Levane, frazione di Montevarchi, per una famiglia che ha assistito al frantumarsi del vetro di una finestra di casa per un proiettile usato per la caccia al cinghiale. Il cacciatore, che stava agendo fuori stagione, si sarebbe avvicinato troppo alle abitazioni e il colpo avrebbe rotto il vetro, fortunatamente senza ferire nessuno. Potrebbe aver agito con deroga concessa. I carabinieri stanno indagando dopo la denuncia presentata dai residenti interessati.

