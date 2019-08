Ragazzo soccorso a Battilana, De Pasquale alla Polizia Locale: "Esempio per tutti"

Questa mattina il sindaco Francesco De Pasquale ha incontrato e ringraziato personalmente gli agenti della Polizia Locale Massimiliano Spartano e Luca Barbieri che lo scorso 9 agosto si sono distinti per prontezza e professionalità nelle operazioni di soccorso di un giovane, vittima di un incidente in bicicletta.

Mentre percorreva via Parmignola in località Muraglione, il quindicenne è caduto riportando una ferita alla gamba che ha provocato una importante emorragia. Al momento del loro arrivo sul posto dell’incidente, i due agenti hanno mostrato grande prontezza e professionalità: in attesa dell’arrivo dei soccorsi, seguendo al telefono le indicazioni degli operatori del 118, hanno tamponato tempestivamente ed efficacemente la fuoriuscita di sangue, limitando – come poi evidenziato dai medici del Pronto Soccorso – possibili complicazioni. Non solo, in questi momenti particolarmente concitati, Spartano e Barbieri hanno mostrato grande umanità, confortando il ragazzo e rassicurando i suoi giovani amici, evidentemente scossi dall’accaduto.

La professionalità e la sensibilità dei nostri agenti hanno colpito anche i genitori del quindicenne che hanno scritto una lettera di ringraziamento al sindaco: «Sono orgoglioso della condotta di questi uomini: auspico che comportamenti di questo genere, che vanno ben oltre il mero dovere professionale e dimostrano coraggio, generosità e disponibilità nei confronti dei cittadini, siano di esempio per tutti» ha commentato il sindaco Francesco De Pasquale, auspicando che il giovane protagonista dell’incidente, una volta una volta ristabilito faccia visita a Palazzo Civico e al Comando di Polizia Locale.

