Ricovero per disturbi intestinali: quasi tutti dimessi, 4 restano in osservazione

I ragazzi ricoverati per disturbi intestinali negli ospedali di Pistoia al San Jacopo e Pescia al Santi Cosma e Damiano, sono stati quasi tutti dimessi.

Le cause dei disturbi che hanno riguardato 19 persone, in maniera più forte i giovani tra i 9 e i 16 anni, sono ancora in corso di accertamento. L'inchiesta epidemiologica e accertamenti ambientali vedono al centro una residenza per le vacanze nella Montagna Pistoiese.

Da questa mattina, comunica la Asl Toscana, solo 4 delle 11 persone ricoverate al San Jacopo sono ancora in osservazione con i sintomi in miglioramento. Probabilmente verranno dimessi in giornata. Invece sono stati tutti dimessi gli 8 ragazzi ricoverati nell'ospedale di Pescia.

Tutte le notizie di Pistoia