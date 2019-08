Rischio temporali forti, prosegue anche domani l'allerta gialla a Firenze

Codice giallo per rovesci e temporali domani a Firenze, dalle 13 alle 21, che si aggiunge a quello già in vigore oggi, sempre dalle 13 alle 21. Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Sarà una doppia allerta: alla possibilità di temporali violenti è associato il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto “reticolo minore” che comprende i corsi d'acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle.

Fenomeni previsti (fonte Cfr):

oggi, venerdì, e domani infiltrazioni di aria fresca in quota determinano condizioni di marcata instabilità in particolare nelle zone interne e durante le ore centrali della giornata.

PIOGGIA: oggi, venerdì, a partire dal primo pomeriggio precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporalesco possibili su tutte le aree ma in in particolare nelle zone interne. Tendenza a cessazione dei fenomeni in serata. Domani situazione simile. Cumulati medi e massimi previsti:

medi: oggi significativi su tutta la regione, in particolare quelle centro-settentrionali; domani significativi sulle zone interne, generalmente non significativi su quelle costiere. Massimi: oggi puntuali fino a elevati possibili anche in un'ora (intensità massima puntuale forte); domani fino a elevati con intensità massima puntuale forte.

TEMPORALI: oggi, Venerdì, dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità su tutte le aree, in particolare quelle interne; tendenza ad attenuazione e successivamente esaurimento dei fenomeni in serata. Possibili colpi di vento e grandinate. Domani, dalla tarda mattina e fino al tardo pomeriggio, temporali e rovesci sparsi, localmente di forte intensità, su tutte le aree, in particolare quelle interne. Possibili colpi di vento e grandinate

Per informazioni sui rischi e su come comportarsi:

http://www.regione.toscana.it/-/rischio-idrogeologico-idraulico