Saharawi Day, oltre 100 partecipanti alla festa del volontariato internazionale a Pontassieve

Si è svolta giovedì 22 agosto presso il Circolo ARCI 1 Maggio di Sieci, frazione di Pontassieve, la grande festa di fine accoglienza estiva del gruppo di Piccoli Ambasciatori di Pace Saharawi organizzata dall’Associazione Saharawinsieme, dal 2007 presente e attiva in tutta la Valdisieve. Alla manifestazione, che ha visto una grande partecipazione da parte dei cittadini con più di cento partecipanti all’apericena di benvenuto, erano presenti tutte le associazioni di volontariato direttamente coinvolte e rappresentanze dei Comuni quest’anno attivi nell’accoglienza. Per Pontassieve presente la Sindaca Marini, accompagnata dagli Assessori Bencini e Borgheresi. Per Pelago l'Assessore Deborah Tini, per Rufina l’Assessore Daniela Galanti. Il Comune di Dicomano, anch’esso attivo nell’accoglienza con le sua associazioni di volontariato, ha inviato una nota di vicinanza all’Associazione ed alla causa. Novità di quest’anno la presenza del Comune di Pratovecchio-Stia, al suo primo anno di accoglienza e rappresentato a Pontassieve dall’Assessore Silvia Mazzarone.

Ospite d’onore della serata Omar Mih, rappresentante in Italia del Fronte Polisario (movimento di lotta civile della popolazione Saharawi, impegnato dagli anni ‘70 nel reclamare il territorio del Sahara Occidentale e nel promuovere la causa del Popolo Saharawi presso le istituzioni internazionali). Con un accorato intervento, Mih ha sottolineato l’importanza per la popolazione delle tendopoli del continuo e proficuo impegno delle tante associazioni di volontariato impegnate sul tema in tutta Italia, che ormai da trent’anni rendono possibile ogni estate sottrarre gruppi di bambini dell’età di 10-11 anni dalla calura mortale del deserto algerino e garantire loro controlli e cure mediche. Mih ha inoltre posto l’accento sulla natura pacifica e politica della lotta Saharawi, e sull’alto livello di democrazia e apertura di una società, quella delle tendopoli, immune alle sirene del terrorismo e della lotta violenta.

La serata ha anche rappresentato l’occasione per l’associazione Saharawinsieme di esporre alla cittadinanza i progetti attualmente in corso con il Comune di Pontassieve. Oltre al proseguimento della raccolta fondi, avviata nello scorso gennaio per la costruzione e avvio di una cooperativa alimentare autogestita nella tendopoli di Tifariti, i cui proventi siano destinati alle famiglie in difficoltà e con disabilità gravi nel nucleo familiare, da quest’anno il Comune di Pontassieve ha avviato un progetto pilota di volontariato internazionale con i propri comuni gemellati in Europa (Francia, Germania, Repubblica Ceca). La prima volontaria internazionale ha 21 anni, viene da Saint-Genis Laval (Francia) ed ha trascorso con soddisfazione una settimana con il gruppo di bambini ed i volontari italiani, ospite dell’associazione e del Comune.

Tutte le notizie di Pontassieve