Scoperta a Cisanello centrale di spaccio: uomo in manette, espulso dall'Italia

La polizia di Pisa ha scoperto, in un palazzo a Cisanello, una centrale per il confezionamento di droga destinata allo spaccio in Piazza delle Vettovaglie.

Dopo alcune segnalazioni, la polizia ha individuato il centro di produzione in via Paolo VI. Quando però gli agenti si sono presentati davanti la porta dell’appartamento ad aprire è stato un uomo che, colto alla sprovvista, ha tentato di chiudere fuori la squadra. Un poliziotto però ha impedito con un braccio la chiusura della porta, rimanendo ferito. Una volta entrati è stata trovata cocaina, già confezionata e da smistare, un bilancino di precisione per la pesatura, hashish e denaro in banconote di grosso taglio.

L’uomo presente nell’appartamento, un 24enne di origini tunisine, irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato e giudicato questa mattina per direttissima. Avrebbe dovuto scontare una pena di un anno e 10 mesi ma, essendo stata sospesa, l'uomo verrà espulso dall'Italia.

