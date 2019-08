Sicurezza stradale, multe da oltre 3200 euro in via Baracca

Un ciclomotore, un motociclo e un’autovettura sotto sequestro, verbali per oltre 3200 euro in totale. È il bilancio dei controlli svolti oggi dalla Polizia Municipale del distaccamento di Rifredi, tutti in via Baracca a Firenze. Ecco il dettaglio dei tre interventi. Nel primo caso, un uomo residente in provincia di Firenze risultava alla guida di un ciclomotore sprovvisto di copertura assicurativa dal 2016 e di revisione per ben 4 periodi, incappato quindi in sanzioni rispettivamente da 868 e 346 euro e sequestro del mezzo. Mancanza di copertura assicurativa, e quindi sanzione da 868 euro, decurtazione di 5 punti dalla patente e sequestro del mezzo, per un fiorentino che a bordo di un motociclo a forte velocità non ha rispettato ben due semafori rossi: per questo per lui anche doppia sanzione da 167 euro e relativa, ulteriore, doppia decurtazione di punti patente (6 +6). Sempre in via Baracca è stata sequestrata un’autovettura in sosta di proprietà di un cittadino cinese residente a Firenze per mancata assicurazione – sanzione da 868 euro.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

