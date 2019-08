Taglio boschivo con lavoratori irregolari e senza permesso di soggiorno: denunce e 4500 euro di multa

I militari della Forestale di Empoli hanno eseguito un controllo su un taglio boschivo in corso in località “La Fungaia” nel comune di Gambassi Terme. Giunti sul posto hanno accertato la presenza di due soggetti di nazionalità albanese, non in regola con il permesso di soggiorno, che stavano lavorando. Per i due è stato contestato il reato di soggiorno illegale e quindi segnalati alla Procura della Repubblica di Firenze: i due erano senza permesso di soggiorno, né visto turistico o altro documento attestante la presenza legale nel territorio dello Stato italiano.

Dagli accertamenti condotti dai militari è stata individuata la ditta boschiva che aveva in carico l'esecuzione del taglio ed eseguito un controllo sulle maestranze che operavano sul cantiere. Per i due soggetti identificati il titolare della ditta non è stato in grado di attestare la regolare assunzione. Per questo il titolare della ditta boschiva e datore di lavoro è stato segnalato all’autorità giudiziaria.

Sono state poi elevate sanzioni amministrative per un totale di 4500 euro a carico del titolare della ditta e delle maestranze, ai sensi della Legge regionale Toscana n. 39 del 2000 e seguente Regolamento applicativo, per omissione degli obblighi relativi al tesserino di identificazione ed irregolarità riscontrate sul taglio boschivo. Si ritiene opportuno ricordare che le imprese boschive a partire dal 1° gennaio 2018 devono garantire la riconoscibilità del personale tramite apposito tesserino di identificazione da esibire assieme ad un documento di identità. Si riscontra sempre più spesso l’impiego di persone irregolari nei cantieri forestali per la natura stessa del luogo di lavoro impervio e poco visibile, che consente di coprire posizioni non lecite, come la mancanza del permesso di soggiorno.

