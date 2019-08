Torna la festa di San Genesio, tre giorni dedicati ai bambini e al loro mondo

Come ogni anno alla fine del mese di Agosto si ripete nella splendida cornice della cittadina termale perla della Valdera l’ immancabile appuntamento con la festa di San Genesio organizzata dalla Proloco Casciana Terme ,manifestazione giunta alla sua 64 esima edizione , che la fa essere una delle feste moderne più diventata di tradizione nella nostra regione .

Come oramai è risaputo, la festa di San Genesio è interamente dedicata ai bambini e al loro mondo . In tre giorni di programma si susseguono iniziative e spettacoli dedicati ai più giovani .

Si inizia il 22 Agosto , con il circuito cittadino ciclistico giovanile San Genesio 4° trofeo Valdera DB

Il 23 agosto , un appuntamento molto interessante allo Chalet delle Terme ci sarà l’ occasione di ascoltare delle testimonianze dirette riguardo alla storia di Casciana Terme , con gli ex sindaci del nostro paese . Infatti si svolgerà alle 21.30 il Premio San Genesio e la Serata di solidarietà per la Chiesa di San Martino :

La prima parte della serata sarà dedicata al “Premio San Genesio” che viene conferito a persone o entità che hanno dato lustro al nostro paese. Quest’anno è stato deciso di conferire tale premio ai sindaci degli ultimi 50 anni del Comune di Casciana Terme: Ugo Dini, Remo Romiti Roberto Sgherri, Dino Poggi, Mario Niccolai, Francesco Biasci e Giorgio Vannozzi.. Gli ex –sindaci Roberto Sgherri , Dino Poggi , Francesco Biasci e Giorgio Vannozzi saranno intervistati da Emanuele Baroni e Martina Librizzi che saranno i Presentatori della serata saranno, come gli anni scorsi .

A seguire avremo un asta di beneficenza, con gli incassi devoluti per il restauro della nostra amata chiesa di San Martino, che la parrocchia sta tentando di ristrutturare. L’asta benefica proporrà quadri scelti dall’esperta d’arte Vera Perini e anche altre sorprese.

Il 24 Agosto Ore 21.30 in P.zza Garibaldi assisteremo all’ inizio ufficiale della festa , con la Consegna delle chiavi della Città al GRAN CIAMBELLANO dei ragazzi da parte del Sindaco del Comune di Casciana . Da quel momento, il Gran Ciambellano assume la carica di reggente della citta, la cità dei bambini .

Dopo la cerimonia una interessantissima novità nella tradizione del San Genesio Festival che tanta qualità ha esibito negli scorsi anni con partecipanti al concorso di livello elevatissimo: per questo anno, i bambini concorrenti saranno ancora giudicati in base alle loro esibizioni sulla Piazza Garibaldi da una giuria popolare, e potranno esibirsi in molteplici discipline confermando uno spettacolo sicuramente di alto livello .

Il 25 Agosto , data tradizionale della Festa , questo anno cadrà la Domenica con una sicura maggiore affluenza di pubblico .

Si inizierà alle 10.00 con l’ apertura delle iscrizioni ai Giochi dei Bambini in Piazza Garibaldi ,

Alle Ore 11.00 avrà luogo la Santa Messa mentre nel pomeriggio alle Ore 15.00 Le Associazioni Cascianesi e altri graditi ospiti scenderanno in piazza organizzando i giochi dei bimbi. Come potrete vedere dalla mappa apposta di seguito, i giochi saranno 12 e saranno dislocati nel centro storico del paese. Oltre ai giochi, il motoclub Casciana Terme darà la possibilità di provare una mini moto, che potrete trovare nel parcheggio all’entrata nord della città (davanti hotel San Marco). Inoltre, il rally di Casciana Terme farà una dimostrazione di un kart a motore, direttamente dietro la chiesa. Oltre ai giochi come sempre avremo altre attrazioni poste nelle vie cittadine .

Alle 19.15 dopo la Benedizione dei Bimbi e dei Buccellati, il tipico dolce Cascianese, avremo l ‘apice della festa

Tutti si raduneranno in Piazza per assistere per la 64esima volta al momento emozionante del gonfiaggio della mongolfiera .

Un sapiente esperto condurrà le manovre di gonfiaggio, finché l’aria calda farà sì che il grande areostato inizi a galleggiare nell’ aria . . Al segnale convenuto, la mongolfiera verrà lanciata, insieme alle migliaia di Palloncini che ogni bambino avrà gelosamente conservato per il momento . Legati ai palloncini, le Cartoline dei messaggi della Bontà voleranno via lontane, con la speranza che come successo molte volte in passato , vengano ritrovate in qualche paese lontano .

Come Proloco vogliamo dire Un enorme grazie a chi ha partecipato e parteciperà alla realizzazione di questa festa che unisce tutta Casciana: @la cometa @art vital @agesci @polisportiva @circolo arci @associazione la fenice @circolo vecchia quercia @bellaria rugby @lego @rallycasciana terme @motoclub @comune @unpli @visitcasciana @nuova Casciana

E gli sponsor ufficiali :

@MUKKI ,@VALDERA DB, @CONAD, @MAGO MERLO, @GELATARIUM

E diamo appuntamento alla prossima edizione che preannunciamo: sarà spettacolare!!

La Proloco Casciana Terme

#CASCIANAVANTITUTTA

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Casciana Terme Lari