Truffa del falso incidente, 80enne derubata di soldi e gioielli

L'ennesima truffa del falso incidente ha causato un ammanco di soldi e gioielli per circa 3.500 euro ai danni di una 80enne residente in zona Campo di Marte a Firenze. La polizia sta indagando dopo aver ricostruito la vicenda. Un finto avvocato e un complice hanno contattato la donna al telefono dicendole che il figlio era stato coinvolto in un incidente e che era necessario accumulare 3.500 euro per pagare i danni. La donna ha detto di non avere i soldi in contanti ma l'uomo le ha assicurato che sarebbero andati bene anche i gioielli. Il complice è passato a ritirare il tutto. Dopo pochi minuti l'anziana è stata contattata di nuovo dai due che le hanno fornito dei numeri di telefono ai quali avrebbe potuto chiedere la fattura. Tutto falso ovviamente. Alla scoperta dell'avvenuta truffa per la donna non è stato possibile fare altro se non contattare le forze dell'ordine.

Tutte le notizie di Firenze