Viabilità, lavori Publiacqua in viale Petrocchi a Pistoia

Per permettere a Publiacqua di realizzare gli scavi per la posa di nuove tubazioni della rete idrica e fognaria in viale Policarpo Petrocchi (nel tratto da via Dalmazia, via Porta al Borgo a via Desideri), da martedì 27 agosto al 14 settembre saranno adottate alcune modifiche alla viabilità.

Durante l'esecuzione degli interventi, in viale Policarpo Petrocchi (nel tratto da via Dalmazia, via Porta al Borgo a via Desideri) saranno vietati sosta e transito, e previsti percorsi alternativi. Nello specifico, i veicoli provenienti da piazza San Francesco potranno passare da via Dalmazia, viale Europa, viale Adua, mentre quelli provenienti da viale Petrocchi (sud) potranno transitare lungo largo Molinuzzo, viale Petrocchi (in direzione via Desideri), via Desideri.

In via Dalmazia (nel tratto da via Porta al Borgo a via dello Specchio) sarà istituito il senso unico in direzione sud-nord, ossia da via Porta al Borgo a via dello Specchio. La sosta sarà vietata per la durata strettamente necessaria all'attuazione del nuovo senso di circolazione, con direzione obbligatoria a destra per i veicoli provenienti da via Porta al Borgo in corrispondenza di via Dalmazia, e direzione obbligatoria a sinistra per coloro che arrivano da via Gora e Barbatole.

In via Dalmazia (nel tratto da via dello Specchio a via Buonafonte) sarà istituito il doppio senso e previsto il divieto di sosta con rimozione forzata per garantire di circolare senza intralci nelle due direzioni; svolta obbligatoria a sinistra per i veicoli provenienti dal lato nord, in corrispondenza di via dello Specchio.

In viale Petrocchi (nel tratto da Largo Molinuzzo a via Desideri) sarà invertito l'attuale senso unico di circolazione nella nuova direzione sud-nord, da Largo Molinuzzo a via Desideri, con istituzione del divieto di sosta per la durata strettamente necessaria all'attuazione del nuovo senso.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso del cambiamento provvisorio alla viabilità.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

