Violenza in un locale notturno a Empoli: lesioni a una ragazza, denunciato l'aggressore

La polizia della stazione di Empoli ha denunciato un 22enne di origini tunisine, senza fissa dimora e permesso di soggiorno. Il giovane è stato denunciato a seguito delle indagini sui fatti avvenuti il 18 agosto quando, in tarda notte circa alle 3, è arrivata una chiamata al 113 per un aggressione a una ragazza avvenuta nei pressi di un Pub.

Una volta arrivati sul posto, alcuni ragazzi presenti nel locale hanno raccontato agli agenti come si era creata, all'interno del locale, una discussione con un gruppo di ragazzi stranieri. Una volta usciti fuori, uno di loro avrebbe aggredito una 20enne di Vinci, provocandole con un pugno nel volto ferite al naso e alle labbra.

Poco dopo, durante la perlustrazione, la polizia ha notato un giovane che si stava allontanando in via Buozzi, corrispondente alla descrizione fornita dai presenti poco prima: giovane, magrebino, maglia rossa e cappellino bianco, allontanatosi in bici con altri due soggetti in direzione Via Roma.

Da quel momento è iniziato un inseguimento verso la stazione, fino alla cattura in via IV Novembre. Il ragazzo ha provato a divincolarsi, fino a che il poliziotto non l'ha completamente immobilizzato dopo una colluttazione che ha provocato lievi ferite a entrambi. Ma non è finita quì. Infatti, nello stesso istante della cattura del 22enne, gli altri due giovani che lo accompagnavano sono spuntati dai binari, minacciosi nei confronti della polizia. All'arrivo dei carabinieri però, chiamati come rinforzo, se la sono data a gambe.

Il soggetto fermato ha rifiutato di fornire i propri dati per poi essere successivamente identificato dalla polizia scientifica come H.H, tunisino e irregolare sul territorio, in Italia da 8 anni e con precedenti per reati contro la persona e patrimonio.

La ragazza aggredita intanto, accompagnata al pronto soccorso, è stata giudicata guaribile in 5 giorni, e ha fornito testimonianza di ciò che è accaduto. Oltre al suo racconto, la polizia ha analizzato per le indagini anche le immagini della videosorveglianza per poi arrivare alla denuncia del 22enne, per i reati di aggressione, lesione e resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e immigrazione irregolare.

Tutte le notizie di Empoli