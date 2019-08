What's up, mostra in ricordo del writer pratese Richard Biancalani

A pochi mesi dalla scomparsa, una mostra antologica di Richard Biancalani, noto artista e writer pratese.

Classe ’78, con le sue bombolette e la sua arte, ha donato colore ai muri di Officina Giovani, del playground della Stazione Ferroviaria del Serraglio, della Gualchiera di Montemurlo, al Palazzo Comunale di Vaiano, e a molte, molte, altre pareti.

All'interno della cornice del Settembre Prato è Spettacolo, evento fatto di musica, concerti ed appuntamenti artistici, grazie alla collaborazione con Fonderia Cultart, un’occasione per commemorarlo in uno dei luoghi che lo ha visto partecipe, come artista e come insegnante: Officina Giovani. Durante la mostra sarà possibile fare donazioni per i gadget creati ad hoc per l’occasione: tutto il ricavato sarà devoluto ad Elia, il figlio di Richard.

'What’s up! ' di Richard Biancalani

da Venerdì 30 Agosto sino a Martedì 3 Settembre 2019

dalle ore 17:00 alla mezzanotte

Officina Giovani, Piazza Macelli 4, 59100 Prato

ingresso libero

link evento Facebook https://www.facebook.com/events/2304765163171004/?event_time_id=2304765176504336?ti=icl

