Amen Scuola Basket Arezzo, dopo le vacanze si torna in campo: il programma delle prime sfide

Vacanze terminate per la prima squadra dell'Amen Scuola Basket Arezzo che Lunedì tornerà a sudare al Palasport Estra per lavorare in vista della nuova stagione di Serie C Gold. Dopo la promozione ottenuta nello scorso campionato in panchina è arrivato Massimiliano Milli che sarà coadiuvato dai confermati Mirko Pasquinuzzi, Stefano Liberto e Simone Marraccini che si occuperà della preparazione della squadra.

I nuovi acquisti Rodriguez, De Bartolo e Tenev sono arrivati da qualche giorno in città per facilitare il loro inserimento nella squadra. Gli altri 4 senior della rosa amaranto sono i confermati Castelli, Cutini, Giommetti e Provenzal. Al loro fianco tanti giovani del vivaio amaranto che saranno visionati dallo staff tecnico nei primi giorni di lavoro per prepararne il progressivo inserimento in squadra. Il precampionato dell'Amen inizierà con la prima gara di Coppa Toscana di Sabato 31 Agosto alle ore 18 al Palasport Estra contro Valdisieve, poi oltre agli impegni ufficiali tante amichevoli tra cui spicca quella prestigiosa contro Montecatini.

Questo il programma completo:

Sabato 31 Agosto ore 18 Amen SBA Arezzo - Valdisieve (Coppa Toscana)

Mercoledì 4 Agosto ore 21 Amen SBA Arezzo - Sporting Valdambra

Domenica 8 Settembre ore 18 San Giobbe Chiusi - Amen SBA Arezzo (Coppa Toscana)

Mercoledì 11 Settembre ore 20.30 Perugia Basket - Amen SBA Arezzo

Domenica 15 Settembre ore 18.15 Amen SBA Arezzo - Galli Terranuova (Coppa Toscana)

Mercoledì 18 Settembre ore 19.30 Amen SBA Arezzo - Perugia Basket

Sabato 21 Settembre ore 18.30 Montecatini Basketball - Amen SBA Arezzo

Fonte: SBA Arezzo - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Basket