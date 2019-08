Betti e Morelli ai Mondiali di scherma paralimpica in Corea del Sud

Due atleti toscani convocati in azzurro: i senesi Matteo Betti e Alberto Morelli rappresenteranno l'Italia ai Campionati del Mondo di scherma paralimpica in programma a Cheongju, in Corea del Sud, dal 17 al 23 settembre.

La rassegna iridata in terra sudcoreana, che si svolgerà ad un anno esatto di distanza dai Giochi Paralimpici di Tokyo2020, avrà una importanza notevole per la conquista della qualificazione ai Giochi giapponesi e coinvolgerà complessivamente dodici atleti azzurri chiamati ad essere protagonisti di tutte le gare in programma.

I responsabili tecnici delle tre armi del Team Italia, tutti e tre toscani, i pisani Simone Vanni (fioretto) e Francesco Martinelli (spada) e il livornese Marco Ciari (sciabola), hanno infatti diramato le convocazioni per gli azzurri che voleranno in Corea del Sud, per l'edizione 2019 dei Mondiali che segue quella da "record" di Roma2017.

A difendere i colori azzurri saranno Matteo Betti, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini ed Alberto Morelli per le gare della categoria A, Marco Cima e Gianmarco Paolucci per quelle della categoria B, e William Russo per le gare della categoria C.

Nelle gare femminile della categoria A saranno invece impegnate Andrea Mogos e Loredana Trigilia, mentre Beatrice "Bebe" Vio e Rossana Pasquino saranno protagoniste delle gare della categoria B, con Consuelo Nora unica portacolori azzurra nelle prove femminile della categoria C.

La delegazione sarà guidata dal consigliere federale Alberto Ancarani e vedrà la presenza del Presidente federale, Giorgio Scarso.

Il programma delle gare prevede per la prima giornata, quella di martedi 17 settembre, le gare che assegneranno i titoli iridati di spada maschile, categoria A, di spada femminile, categoria B, di fioretto maschile categoria B e di fioretto femminile categoria A. Mercoledi 18 settembre invece si conosceranno i neo campioni del Mondo di sciabola femminile categoria B, di sciabola maschile categoria A, di spada maschile categoria B e di spada femminile categoria A. Giovedi 19 settembre saranno di scena le gare di fioretto maschile categoria A, di fioretto femminile categoria B, di spada maschile categoria C e di spada femminile categoria C. Le prove di sciabola maschile categoria B, di sciabola femminile categoria A e di fioretto maschile e femminile categoria C, saranno le protagoniste della giornata di venerdi 20 settembre. Da sabato 21 settembre invece inizierà il programma delle gare a squadre. Si inizierà con quelle di fioretto maschile e spada femminile, mentre domenica 22 settembre saranno in pedana le squadre di sciabola maschile e fioretto femminile, mentre nell'ultima giornata si chiuderà la rassegna iridata con le prove di sciabola femminile e di spada maschile.

