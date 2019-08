Coltiva marijuana per prodotti di bellezza: arrestato a Carrara, vendeva i cosmetici online

Un 43enne è stato arrestato dai carabinieri a Carrara per illecita coltivazione e detenzione di stupefacenti. L'uomo è stato scoperto perchè pubblicizzava la vendita online della sua merce, come dei cosmetici, prodotti da derivati della marijuana.

Al controllo presso il domicilio, è stato trovato oltre un Kg di marijuana già essiccata. Il soggetto ha tentato di giustificarsi, riferendo ai carabinieri che avrebbe utilizzato lo stupefacente, regolarmente acquistato da un rivenditore autorizzato, per produrre cosmetici da vendere online. Inoltre l'uomo avrebbe specificato che quel tipo di specie aveva basso contenuto di principio attivo.

Il 43enne, una volta finito in manette, davanti al giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere e, in attesa del processo fissato per il 30 settembre, è stato sottoposto all'obbligo di firma alla caserma dei carabinieri.

