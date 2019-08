Consiglio comunale Quarrata, esce Marta Marini ed entra Maura Gori

Nei giorni scorsi si è dimessa per motivi personali la consigliera comunale Marta Marini. Al suo posto dovrà entrare Maura Gori, essendo la prima dei non eletti della lista di appartenenza della consigliera uscente, cioè quella del Pd.

Maura Gori ha già sottoscritto l’accettazione della carica di consigliere comunale, ma l’avvenuta surroga dovrà essere ufficializzata dall'assemblea consiliare, che a tale scopo si riunirà il prossimo giovedì 29 agosto.

Marta Marini, dopo aver già trascorso alcuni mesi all'estero per motivi di lavoro, è tornata per un breve periodo estivo a Quarrata, per poi ripartire e stabilirsi definitivamente all'estero. Per questo motivo ha dovuto presentare le proprie dimissioni da consigliera comunale.

Maura Gori, nata a Tizzana (Quarrata), il 15 febbraio 1945, attualmente pensionata, ha lavorato come agente penitenziario nella casa circondariale di Pistoia. E’ impegnata in ambito sociale e nel volontariato.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa

