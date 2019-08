Dis-informazione, evento con Sandro Ruotolo a Marina di Pietrasanta

Settimo e ultimo appuntamento per l'edizione zero di "Parole d'Estate", la rassegna culturale che ha intrattenuto Marina di Pietrasanta durante la stagione estiva.

Il tema della serata, dal titolo "Dis-informazione", sarà l'informazione: il modo di comunicare è cambiato, grazie alle nuove tecnologie ogni persona può apprendere news in tempo reale con estrema facilità, ma siamo certi che tutte le notizie che recepiamo siano fondate?

A parlarci di come l'informazione sia mutata nel tempo sarà presente Sandro Ruotolo, giornalista d'inchiesta che per molti anni ha lavorato assieme a Michele Santoro. In qualità di cronista anti-mafia ha condotto numerose inchieste sulla Terra dei Fuochi e sul traffico illecito di rifiuti in Campania. A seguito di un'inchiesta sulla trattativa Stato-Mafia ricevette nel 2009 una lettera minatoria con minacce di morte.

La scorta si rese però necessaria a causa delle gravi minacce mossegli dal boss dei Casalesi Michele Zagaria nel maggio del 2015, dopo il reportage condotto da Ruotolo sulla Terra dei Fuochi che andò in onda su La7.

Michele Morabito, giornalista e direttore del parco della pace di Sant’Anna di Stazzema, sarà il moderatore dell’incontro.

Domenica 25 Agosto

ore 21.30

spazio Marina Eventi, Tonfano, Marina di Pietrasanta

www.paroledestate.com

Fonte: Ufficio stampa

