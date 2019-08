Emma Villas Volley, alla ricerca di ragazzi con la passione per la pallavolo

E’ ancora aperta la possibilità di entrare a fare parte della seconda squadra della Emma Villas, quella che prenderà parte al campionato di Serie C. Hai un grande amore per la pallavolo? Vuoi metterti alla prova giocando per la seconda squadra di una società che ha conquistato tanti successi scalando le categorie fino ad arrivare a disputare nella scorsa stagione il campionato di Superlega?

La Emma Villas Cus Siena ha disputato nella scorsa stagione un ottimo campionato in Serie C, vincendo il proprio girone e venendo sconfitta solamente alle semifinali playoff che consentivano l’accesso alla categoria superiore, la Serie B.

E’ attualmente in atto il reclutamento finalizzato a trovare giocatori che possano entrare nel team della seconda squadra della Emma Villas. Sei un pallavolista e vuoi frequentare l’Università a Siena?

Vuoi continuare a fare sport durante i tuoi studi universitari, giocando con l’Emma Villas Cus che partecipa al campionato di serie C?

Allora contattaci, scrivi una mail a giovanile@emmavillasvolley.com ed allega il tuo curriculum sportivo e il numero di telefono, ti contatteremo rapidamente.

L’obiettivo anche per la prossima stagione agonistica è quello di andare ad allestire una formazione competitiva che possa disputare un buon campionato di Serie C. Il sogno di andare a giocare indossando la maglia della seconda squadra della Emma Villas potrebbe divenire realtà.

“Cerchiamo ragazzi, anche studenti universitari, che abbiano voglia di giocare e passione per la pallavolo –dichiara Luigi Banella, responsabile del settore giovanile della Emma Villas Volley –. Il coach di questa squadra rimarrà Michele Delvecchio, che ha buonissime qualità, che ha fatto assai bene nella scorsa stagione e che quindi è stato confermato anche per la prossima annata”.

Il settore giovanile biancoblu sarà più ampio rispetto alla scorsa stagione. A Siena oltre alla squadra che prenderà parte al campionato di Serie C ci saranno una formazione di Under 18, due di Under 16, una di Under 14, una di Under 13 e una di Under 12. A Chiusi ci saranno una formazione di Serie D, una Under 18 e una Under 16. “Faremo due campionati in più rispetto allo scorso anno – commenta Banella –. Abbiamo tanti ragazzi che sono migliorati e sono cresciuti nel tempo e ottimi allenatori che svolgono al meglio il loro lavoro. Proseguiremo la nostra attività con l’intento di ottenere sempre migliori risultati”.

Fonte: Emma Villas Volley

