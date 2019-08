Festival dei Castelli di Sabbia, vince l'architettura sui delfini: "Gli unici che vogliamo vedere spiaggiati"

Nove squadre, più di trenta partecipanti e tanti piccoli architetti da spiaggia a dirigere le operazioni, per l'edizione 2019 del “Festival dei Castelli di Sabbia” che da vent'anni accompagna l'estate del bagno Mascotte di Lido di Camaiore, anch'esso giunto all'invidiabile traguardo dei quattro lustri di attività.

Il duello tutto “sabbia, acqua e fantasia” è andato in scena la mattina di venerdì 23 agosto: due grandi ring allestiti sulla battigia, il conduttore Claudio Sottili a scandire i 75 minuti di tempo concessi ai provetti scultori per completare le loro opere e, alle 12 in punto, cinque severissimi giurati a passare in rassegna i lavori compiuti. Il tema era come sempre libero ma, a farla da padrone, è stata l'ecologia e la lotta all'inquinamento del mare: dalla moria di delfini che in questi mesi ha costellato la costa toscana al monito contro l'uso della plastica, poi vulcani in eruzione, evocazioni di grandi pagine di storia e, ancora, riproduzioni in grande scala di accessori d'uso quotidiano e richiami a personaggi mitologici e di fantasia.

Proprio la rappresentazione di due delfini, accompagnata dal messaggio “Questi sono gli unici delfini che vogliamo vedere spiaggiati”, ha ottenuto il punteggio più alto precedendo in classifica l'allunaggio in riva al mare e la scultura di una sirena ornata di fiori, placidamente addormentata su uno scoglio.

La sera, invece, a farla da protagonista è stata la bellezza. La passerella naturale antistante il bagno Mascotte, lungo la Passeggiata di Lido, si è infatti trasformata in un altro campo di gara per eleggere “Miss Lido Estate 2019”. Dalle 21,30, davanti a un foltissimo pubblico, Claudio Sottili ha accompagnato undici aspiranti reginette verso scettro e corona dell'estate lidese nell'appuntamento organizzato in collaborazione con l'agenzia Al.So. Eventi e che offriva alla vincitrice un biglietto d'ingresso alla fase regionale del concorso “La Bella d'Italia”.

La giuria, presieduta dall'attore comico Ugo Conti, ha premiato Valentina Berti, vent'anni di Lucca, studentessa al secondo anno di Scienze Infermieristiche all'Università di Pisa e proiettata verso un futuro lavorativo nel campo della sanità. A tutte le ragazze partecipanti sono stati offerti eleganti kit omaggio Acqua Dell'Elba, la prestigiosa azienda di Marciana Marina che da quattro anni ha aperto l'unico monomarca della Versilia proprio al bagno Mascotte.

Fonte: Ufficio stampa

