Ruba cellulare al barista, denunciato 32enne irregolare a Empoli

Con molta nonchalance aveva rubato il cellulare di un barista appoggiato vicino la cassa, mentre fingeva di essere a parlare al telefono. Per questo la polizia di Empoli, sezione anticrimine, ha denunciato un 32enne georgiano, in Italia senza fissa dimora e non in regola con il permesso di soggiorno.

Il fatto era avvenuto a Ferragosto, intorno alle 13, al caffè Cristallo. Gli agenti, guidati dal primo dirigente Francesco Zunino, hanno esaminato le immagini della videosorveglianza dopo la denuncia all'indomani del barista empolese. L'uomo, come si vede in foto, era entrato per bere un caffè e mentre chiacchierava al telefono ha allungato la mano per prendere il prezioso oggetto hi-tech.

Le indagini hanno portato alla ricerca in banca dati delle forze di polizia di un volto compatibile con quello del ladro. Dopo un confronto, gli agenti sono riusciti a individuare "senza ombra di dubbio" a collegare al profilo del 32enne georgiano. Sul suo conto vi erano numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, denunciati anche dagli uomini del commissariato di piazza Gramsci. Ora le indagini si focalizzeranno per trovare l'uomo e per recuperare la refurtiva.

Tutte le notizie di Empoli