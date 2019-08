Incidente tra auto e moto a Empoli: feriti i passeggeri a bordo delle due ruote

Questo pomeriggio, intorno alle 15.30, un auto e una moto si sono scontrate all'incrocio tra via Corniola e via Carraia a Empoli.

Le dinamiche dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. I passeggeri a bordo delle due ruote, un uomo di 36 anni e una donna di 37, hanno riportato ferite e sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. Il 57enne a bordo dell'auto invece non avrebbe riportato lesioni.

Sul posto sono intervenuti la Misericordia di Vinci, di San Miniato basso, un automedica di Empoli e la polizia municipale.

Tutte le notizie di Empoli