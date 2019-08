Chiamato a intervenire l'elisoccorso Pegaso per un incidente avvenuto in via Castelfiorentino a San Miniato, in zona Piscine. Una persona è rimasta ferita la cui dinamica è ancora sconosciuta. Sul posto oltre al mezzo aereo un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di San Miniato Basso. L'intervento di soccorsi è seguito dalla polizia municipale di San Miniato.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Tutte le notizie di San Miniato