Tra l'Arno e il Sieve 64 multe nel 2019 per scarico abusivo di rifiuti

Si rafforzano i controlli su chi scarica rifiuti in modo illegale o comunque non corretto. I Comuni di Pontassieve e Rignano , per mezzo del proprio Corpo di Polizia Municipale Arno-Sieve, hanno deciso di aumentare e rendere più efficaci controlli sul territorio, soprattutto nelle zone più critiche e più spesso fatte oggetto di scarichi illeciti di rifiuti di varia natura. Per contrastare queste irregolarità la Polizia Municipale agisce in costante collaborazione con gli Ispettori ambientali di AER . Controlli diretti sulle postazioni interessate e sui rifiuti scaricati irregolarmente, avvalendosi anche di sistemi di videosorveglianza specifici e della preziosa collaborazione di molti cittadini che segnalano questi comportamenti scorretti e irregolari.

Nel 2018 l’attività di vigilanza e controllo aveva condotto all’identificazione di 77 persone responsabili di scarichi abusivi o irregolari, tutte a Pontassieve e tutte sanzionate. Nei primi sei mesi del 2019 le persone identificate e sanzionate a Pontassieve sono state già 60 in totale , delle quali 34 sanzionate per irregolare conferimento dei rifiuti e 26 per abbandono di rifiuti su suolo pubblico. Di queste 60 sanzioni, la maggioranza, circa il 60%, sono state comminate a cittadini e anche aziende, residenti o con sede fuori dal territorio comunale. A Rignano sono invece già 4 le persone sanzionate , 2 per conferimenti irregolari e 2 per abbandono di rifiuti, in particolare due grossi abbandoni di rifiuti speciali, scarti di pelletteria e altri rifiuti provenienti da attività produttive, di 2 aziende di un comune vicino , per le quali si è proceduto anche alla denuncia penale.

Ringrazio gli ispettori ambientali di AER e il corpo di Polizia Municipale Arno-Sieve per il prezioso lavoro che stanno svolgendo – spiega Carlo Boni , assessore all’ambiente del comune di Pontassieve - Intensificheremo i controlli sulle postazioni di confine dove il fenomeno della migrazione del rifiuto risulta evidente e sulle postazioni più sensibili dove purtroppo gli abbandoni illeciti sono ancora frequenti. Lavoreremo anche ad una corretta informazione e ad una promozione dell’educazione ambientale affinché i comportamenti scorretti e incivili siano sempre più limitati e il senso civico e il rispetto dell’ambiente diventino sempre più radicati culturalmente fra gli abitanti del nostro meraviglioso territorio.

Lo scarico abusivo o irregolare di rifiuti comporta infatti non solo criticità dal punto di vista ambientale e del decoro, ma può avere anche conseguenze dal punto di vista igienico-sanitario, a seconda dei luoghi e dei materiali abbandonati o scaricati senza cautela alcuna. Sicuramente questi comportamenti poco civili hanno anche un’altra conseguenza non secondaria di natura economica, dato che i rifiuti mal conferiti o abbandonati devono essere rimossi al più presto e conferiti regolarmente nei luoghi adatti, necessitano di servizi straordinari di raccolta e conferimento, pulizia e bonifica dei luoghi da parte di AER, cosa che fa aumentare i costi di smaltimento totali dei rifiuti e che si traduce in un aumento delle tariffe per tutti i cittadini, che si ritrovano così bollette appesantite proprio a causa di chi non rispetta le leggi nel conferire i propri rifiuti.

Fonte: Comune di Pontassieve - Ufficio stampa

