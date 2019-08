In manette per droga ai fini di spaccio: 1500 dosi di cocaina in un appartamento segreto

Un 40enne è stato arrestato dalla polizia a Prato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo, di origine marocchina, è titolare di un salone da parrucchiere al momento affidato ai servizi sociali. Oltre all'attività, il 40enne viveva con la famiglia ma aveva anche un altro appartamento, a Vergaio.

È stato fermato dagli agenti antidroga fuori dalla casa dove viveva con la famiglia, in possesso delle chiavi del secondo appartamento. Qui sono stati trovati 14 involucri di cocaina, per un totale di 750 grammi e due bilancine di precisione, il tutto dentro una valigia. Le dosi rinvenute sarebbero state 1500, dal valore sul mercato di oltre 70mila euro.

Il 40enne si trova adesso in carcere in attesa del processo per direttissima.

