È morto Mario Ciabattini, Santa Croce si stringe attorno ai 'Cocca'

Si è spento nella sua abitazione alle prime luci del mattino di oggi, sabato 24 agosto, Mario Ciabattini, 80 anni, ex commerciante di pellami, volto conosciuto a Santa Croce sull'Arno. Per anni ha gestito assieme al fratello Luciano, scomparso pochi mesi fa, la conceria Fratelli Ciabattini. È stato socio e membro del gruppo carnevalesco Nuovo Astro e ha fatto parte della vita associativa della cittadina del cuoio fino a una decina di anni fa, finché il protrarsi della malattia non glielo ha impedito. Nel corso degli anni è stato presidente del circolo Arci Primavera di corso Mazzini. Mario Ciabattini, la cui famiglia è conosciuta con il soprannome di Cocca tra i santacrocesi, lascia la moglie Miranda e i tre figli Federico, Massimiliano e Barbara. I funerali si terranno lunedì 26 agosto alle 14.30 nella chiesa di San Rocco.

