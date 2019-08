Minaccia titolare della pizzeria per avere soldi, arrestato

Ha ribaltato un tavolo e rotto delle stoviglie per ottenere soldi dal titolare di una pizzeria di Sesto Fiorentino, e dopo aver ottenuto 50 euro per timore è stato arrestato dalla polizia. Il 31enne originario di Genova era assieme alla compagna e avrebbe colpito anche due poliziotti, che refertati al pronto soccorso hanno avuto 7 giorni di prognosi. L'uomo è stato denunciato anche per resistenza. A lanciare l'allarme una dipendente dell'esercizio commerciale che ha azionato l'allarme.

