Musica e cultura tra storia e natura del Montalbano, la 22esima edizione

Dopo i successi di critica e di pubblico dei concerti fin qui presentati nel XXII FESTIVAL MUSICALE E CULTURALETRA STORIA E NATURA DEL MONTALBANO, lunedì 26 agosto alle ore 21.30 nella splendida cornice della Villa di Papiano (ex dell’Americana) – Lamporecchio(PT), si esibirà, in un altro prestigioso concerto, Andrea Vettoretti– Chitarra & Musica, Riviera Lazeri– Violoncello, Fabio Battistelli- Clarinetto. “Wonderland”, La storia che ha conquistato milioni di persone rivive attraverso la magia della chitarra di Andrea Vettoretti e le sue inconfondibili composizioni ispirate ad Alice nel Paese delle Meraviglie.Immergetevi nel mondo underground di Wonderland, un’emozione pura tra sogno e realtà...

Andrea Vettoretti è l’artista che ha sdoganato la chitarra classica. Questo strumento troppo spesso legato ad un’ immagine spagnoleggiante o puramente classica, rivive con una nuova veste, mai vista fino ad ora. Non si ascolta “solo” un musicista di grandissimo talento ed eleganza strumentale, ma il pubblico viene anche rapito dalla sua musica originale che si fonde in uno stile unico. Al fascino del suo linguaggio originale si unisce un suono avvolgente e caldo, al quale non è facile sottrarsi.

I suoi brani assumono sfumature che vanno dalla Classica al Minimalismo, dalla World al Rock.”Questa è la musica di Andrea Vettoretti, una via “alternativa” alla definizione semplicistica dell’arte e della musica, con uno sguardo sul mondo di ieri e di oggi e uno sul futuro.La musica di Andrea Vettoretti si può ascoltare nei principali canali web come iTunes, Spotify e Youtube

Si diploma in conservatorio con il massimo dei voti e prosegue gli studi presso la prestigiosa “Ecole Normale de Musique” di Parigi, sotto la guida del M° Alberto Ponce, dove ottiene in soli due anni, il “Diplome Supérieur de Execution” e, successivamente il “Diplome Supérieur de Concertiste”, massimo riconoscimento dell’ “Ecole Normale”.E’ risultato vincitore in tredici Competizioni Musicali Internazionali.

Riviera Lazeri, Violoncellista. Ha studiato al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, laureandosi con il massimo dei voti e la lode con il Maestro A. Nannoni. Ha frequentato masterclass con F. Maggio Ormezowsky, M. Rostropovich, L. Harrel.

Attiva come solista, solista con l'orchestra sotto la direzione di F. Lanzilotta con la sinfonia concertante di Mozart per trio d'archi, Festival Internazionale Veneto Concertante con V. Oistrach. Si e' esibita nelle piu' importanti sale da concerto e teatri italiani e di tutto il mondo. Ha collaborato con musicisti di chiara fama come Ludovico Einaudi, Daniel Hope, Xavier Jirotto, Antonello Salis e Andrea Vettoretti.Ha inciso per la casa discografica “Decca”.Ultimamente si dedica al teatro musicale, in collaborazione con Stefano Benni ha creato lo spettacolo “Cari mostri” con le sue composizioni.

Fabio Battistelli Clarinettista. Si propone al pubblico indifferentemente quale solista o come membro di gruppi cameristici ed ha svolto attività concertistica in alcune fra le più prestigiose sale da concerto del territorio nazionale ed europeo, oltre che in Sud America, Stati Uniti, Canada e Nord Africa. Ha inciso per la Fonit-Cetra Raitrade ed ha partecipato a diverse trasmissioni televisive e radiofoniche della RAI.Profondo conoscitore della musica contemporanea, ha suscitato molto interesse da parte di alcuni tra i più autorevoli Autori del nostro tempo, che hanno voluto dedicare al musicista alcune opere.

Per informazioni dettagliate 335.5439579

