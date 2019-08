Musica da guardare, vinili in mostra nella quarta edizione di Covergreen

Una settimana di musica da guardare: lunedì 26 a Piombino (LI) parte la IV Edizione di Covergreen - Musica da guardare, la popolare rassegna dedicata alla cover art, alle copertine dei 33 giri e al classic rock degli anni '60 e '70. E' un evento molto atteso visto il successo delle precedenti edizioni con Vittorio De Scalzi e Aldo Tagliapietra e l'unicità del progetto, che mette al centro una mostra di copertine tra le più importanti della storia del rock e una serie di eventi serali nella straordinaria Piazza Bovio. Per l'occasione Covergreen propone un focus sul rock del 1969 e sull'esperienza di Woodstock.

Lunedì 26 agosto alle 18.00 ci sarà l'inaugurazione della mostra nelle sale di Palazzo Appiani, con centinaia di vinili d'epoca (con una parete specifica su Woodstock e i titoli del '69), si potrà visitare tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.30 alle 23.00. A seguire, nella straordinaria platea naturale di Piazza Bovio a pochi metri dal mare, il primo appuntamento musicale della rassegna: il concerto degli Overfly - presentato dalla madrina della serata Sara Chiarei, voce di Radio Stop. Gli Overfly sono un trio di Grosseto che rivisita in chiave acustica la grande stagione del rock anni ’70, con arrangiamenti originali e insoliti di classici intramontabili, dai Pink Floyd ai Genesis passando per Jethro Tull e King Crimson. Gli Overfly sono composti da Alessandro Camaiti (che gli appassionati ricorderanno nella new prog band dei Nuova Era), Aldo Milani e Diego Innocenti. Ingresso gratuito per la mostra e in concerto, in caso di pioggia l'evento live si terrà a Palazzo Appiani. Martedì 27 sarà la volta di Videodanz di Daniele Stella e Stefano Calvi, con il giornalista Fabio Canessa, il sociologo Marco Bracci e Viviana Tacchella e Rossella Canaccini delle Stars, alle quali sarà consegnata la Prima Targa Covergreen.

Covergreen - Musica da Guardare è una mostra ideata nel 2016 dall'Associazione Culturale Covergreen (nello specifico dai soci fondatori Federico Botti, Andrea Fanetti, Luca Pallini e Massimo Panicucci) con l'obiettivo di divulgare, valorizzare e far rivivere la magia delle copertine illustrate da maestri grafici, disegnatori e fotografi dei vinili anni '60/'70, promuovendo tutto ciò che appartiene al mondo del rock classico. Dal 2016 Covergreen ha sviluppato progetti grafici ed educativi con le scuole, collaborazioni con le università, ha organizzato presentazioni di libri e incontri con autori e musicisti, ha partecipato alla XX Edizione del Disco Days a Napoli con una mostra sul rock del 1968. Covergreen contribuisce alla valorizzazione della Città di Piombino e dal 2016 prova un esperimento di "resistenza culturale" abbracciando intrattenimento, riflessione storico-musicale, incontri tra appassionati e curiosi.

