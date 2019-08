Picchia anziana, badante ubriaca e irregolare denunciata

Senza permesso di soggiorno lavorava come badante e ora è nei guai per aver afferrato per il collo e tirato per i capelli da ubriaca all'anziana 87enne che avrebbe dovuto accudire. Una 49enne ucraina è stata denunciata per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale a Firenze, così come il figlio per aver dato lavoro a una persona senza permesso di soggiorno. A lanciare l'allarme alla polizia è stata la vicina di casa che ha sentito le urla dall'appartamento a fianco e ha visto parte della scena essendo entrata con le doppie chiavi. Non sarebbe, secondo quanto ricostruito, il primo episodio: infatti la 49enne avrebbe già preso a schiaffi l'anziana.

