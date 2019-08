Serravalle Jazz, Lunardi: "Diciotto edizioni, segno di una tradizione radicata nel tempo"

E’ tutto pronto per la diciottesima edizione del Serravalle Jazz Domenica alla Rocca di Castruccio la prima serata Domenica la Rocca di Castruccio si trasformerà di nuovo in uno splendido palco naturale pronto ad ospitare la diciottesima edizione del Serravalle Jazz. Una manifestazione che ormai è radicata nel territorio e che da anni porta a Serravalle i più grandi nomi del jazz nazionale e internazionale. Un evento che l’amministrazione comunale sostiene in maniera convinta collaborando con l’associazione Teatrale Pistoiese e la Fondazione Cassa di Risparmio.

“Diciotto edizioni sono il segno di una tradizione radicata nel tempo – afferma il sindacao di Serravalle, Piero Lunardi - Il Serravalle Jazz ha raggiunto livelli molto alti in termini di presenze artistiche e di partecipazione e come amministrazione comunale siamo orgogliosi di ospitare una manifestazione che ha un respiro nazionale e internazionale e che porta in alto il nome di Serravalle facendolo conoscere anche al di fuori dei confini del nostro territorio. Il Comune come ogni anno ha fatto la sua parte per garantire la continuità di questo evento collaborando in maniera fattiva con la Fondazione convinti che anche questa edizione si chiuderà con un successo”.

“È di nuovo Serravalle Jazz – dice l’assessore alle cultura del Comune di Serravalle. Ilaria Gargini – a lla Rocca di Castruccio fervono i preparativi. Siamo ormai pronti ad accogliere le quattro giornate di jazz e cultura internazionale con “ A volte ritornano” , un titolo originale che fa capire molto su quello che sarà il livello artistico di questa edizione. L’entusiasmo è evidente, l’atmosfera è quella giusta, la collaborazione tra amministrazione di Serravalle e Fondazione è consolidata e siamo lieti di partire con la diciottesima edizione di uno dei festival più belli dell’estate”.

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio stampa

