Settembre Limitese, oltre 40 eventi tra spettacoli, mostre e passeggiate nella natura

Il Comune di Capraia e Limite e la ProLoco anche quest’anno danno vita a “E…state sull’Arno – Settembre Limitese”, la rassegna con tante iniziative, eventi culturali, sportivi, musicali, teatrali, mercatini e momenti di intrattenimento per tutte le età.

In attesa del “Palio con la Montata”, in programma lunedì 9 settembre alle 21.15 in lungarno Trento e Trieste, lunedì 2 settembre spazio al 5° Trofeo “Rionando” con sfide di calcetto, pallavolo, tiro alla fune e giochi in grado di coinvolgere grandi e piccini.

Si rinnova l’appuntamento con “Birrarci”, giunto alla 10° edizione, presso il Circolo Arci “Ivo Montagni”, con stand gastronomici e inaugurazione della festa a base di cucina bavarese e musica dal vivo e spettacoli di intrattenimento. Sempre al Circolo Arci il 27 settembre apertura della stagione danzante.

Domenica 8 settembre al Campo dei Meli di via P. Togliatti, 4° Esposizione nazionale canina aperta a tutte le razze, con o senza certificato.

Spazio anche agli incontri culturali: venerdì 30 agosto in Piazza Fucini, iniziativa dal titolo “Dallo scavo al parco della villa dei Vetti” proposte e progetti di valorizzazione e musealizzazione dell’area archeologica.

Mercoledì 25 settembre ore 21.00 all’ Oratorio della Compagnia della SS. Trinità presentazione del libro di Lidia Tognetti “ Storia della Misericordia di Limite sull’Arno nel 130esimo anniversario della sua fondazione”. Mentre sabato 28 settembre ore 15.00 passeggiata organizzata da Toscana Hiking Experience: tra fiume Arno e Montereggi. Incontro e approfondimento a cura del GAM ( Gruppo Archeologico di Montelupo) dal titolo “Religione e vita quotidiana degli etruschi” con la partecipazione dell’Associazione Antichi Popoli.

Durante il “Settembre Limitese” la possibilità di visitare la mostra espositiva “Disegni di Sogni” di due artisti locali Antonio Cecchi ed Edy Polverosi, inaugurazione sabato 31 agosto alle 18.30 in Via Dante, n°13, Limite sull’Arno.

Torna l’appuntamento con il “Cinema sotto le stelle” in Piazza Fucini con la proiezione del film d’animazione “Zootropolis” e il film “Amici Miei Atto I e Atto II” .

Imperdibile “STAR”, in programma domenica 1 settembre, spettacolo comico teatrale di clownerie di Arnaldo Mangini: un’alternarsi di esilaranti gag dove gli spettatori diventano protagonisti.

Sabato 7 settembre terza “Camminata del donatore” organizzata dalla Pubblica Assistenza “ Croce d’oro”. Ritrovo ore 16,45 Via A. Negro in collaborazione con Atletica Capraia e Limite. Domenica 22 settembre pranzo del donatore e del volontario e il 29 settembre donazione di sangue straordinaria presso la Pubblica Assistenza Croce d’oro.

Domenica 8 settembre alle ore 18.30 sfilata in costume per le vie del paese, con la partecipazione dei Rioni e delle Associazioni e alle ore 20.30, in Piazza Fucini, “Rioni in strada- Tutti a cena insieme”; il giorno successivo, lunedì 9 settembre, si prosegue con la “Fiera di Limite”, street food e mercatino in Piazza V. Veneto, via Dante con l’esibizione della scuola di ballo ASD Candela in piazza dei Navicellai. Dalle 21.30 spettacolo “ARCHIMOSSI”: Orchestra d’Archi itinerante per le vie del centro e in Lungarno dei Cantieri l’attesissimo “Palio con la Montata” e la premiazione dei vincitori.

Si prosegue martedì 10 settembre con la musica dal vivo con i Gloves- Swing Band, prologo musicale alle “Sfide dei Rioni di Limite verso i Rioni di Capraia” che prenderanno il via mercoledì 11 settembre con gioco dell’acqua e gioco dei cerchi per adulti e ragazzi, volley femminile, tiro alla fune femminile e maschile.

Ancora sport con la gara ciclistica giovanissimi 7/12 anni, 18° “Trofeo Ivo Montagni” in programma sabato 14 settembre e nel pomeriggio alla Fornace Pasquinucci, Piazza Dori, inaugurazione della mostra “ In ogni modo”.

Il sabato successivo “Raduno di pesca” per ragazzi da 6 ai 16 anni a cura della Pubblica Assistenza “Croce d’oro” in collaborazione con Arci Pesca Fisa- territoriale Empolese e in serata dalle ore 20.30 al Circolo Arci “I. Montagni” The music party” apericena con cocktails, stuzzichini sfiziosi e musica anni ‘80.

Show di musica, ballo e canto con “ MAMAMIA IN TOUR” in programma alle 21.30 al Campo dei Meli di Via P. Togliatti.

Domenica 15 settembre 30° edizione della “Fierucola di Castra” con antichi mestieri e prodotti artigianali e mercatino per le vie del borgo.

Nella stessa giornata passeggiata trekking organizzata da Toscana Hiking Experience e alle 17.00 presentazione delle squadre dell’Us Limite e Capraia Asd per la nuova stagione mentre alle 21.15, in Piazza Fucini, la compagnia teatrale “La Nave” di Limite sull’Arno presenta la commedia “La panacea di tutti i mali”.

Previsti anche incontri con le scuole: venerdì 20 settembre alle ore 21.15 in Piazza Fucini la proiezione del “Progetto 32 Porte” svolto dagli studenti della scuola media “E.Fermi” per la regia di Firenza Guidi. Mentre sabato 28 sarà ospite il Capitano Ultimo per un incontro sulla legalità alla palestra della scuola media “E.Fermi” a Limite sull’Arno.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa

