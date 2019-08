Trejolie a Lorenzana con Illogical Show: gli appuntamenti di Utopia del Buongusto

Domenica 25 agosto 2019 alle 21,30 nella Piazza della Chiesa a Lorenzana (Pisa), i Trejolie mettono in scena “Illogical Show”. Con Tomas Leardini, Marcello Mocchi e Daniele Pitari. Vincitori dell’Italia’s got talent 2017.

Alle 20,00 cena all’Osteria I vecchi Sapori. Informazioni e prenotazioni al 3280625881-3203667354. Programma completo su www.guasconeteatro.it. Da non perdere: la bella piazza della chiesa.

“Illogical Show” si basa su una comicità surreale (a volte ispirata alla slapstick comedy, altre volte più vicina allo humor inglese) fatta di giustapposizioni e ritmi incalzanti che si mescolano tra loro, trascinando lo spettatore in un’atmosfera fatta di momenti musicali illogici, danze assurde, improbabili canzoni e dinamiche che si avvicinano al mondo della clownerie. Il rapporto sempre conflittuale dei tre personaggi, che costituisce il principio fondante dello spettacolo, crea un fluido continuo di situazioni comiche e poetiche adatte ad ogni tipo di pubblico. È uno spettacolo che vede sul palco esclusivamente i tre attori in un contesto scenico essenziale, che mette in risalto il divertissement e il gioco di relazioni dei personaggi.

I tre interpreti, diplomati all’Accademia d’arte drammatica Paolo Grassi di Milano, sviluppano, sin da subito, una grande intesa sul palco, condividendo un’ironia particolare che li unisce fino a formare il gruppo Trejolie con il quale vincono l’edizione 2017 del talent show targato Sky “Italia’s got talent. Dopo la partecipazione al festival partecipano come ospiti alla trasmissione “Che tempo Che fa” e nel 2018 entrano a far parte del cast fisso del programma di Claudio Bisio “Saturday Nigth Live”.

Istruzioni per un buon uso di Utopia - Le cene iniziano alle 20,00. Gli spettacoli alle 21,30. Dopo ogni spettacolo verranno offerti al pubblico Vin Santo, cantuccini ed altri dolci. Si consiglia vivamente di prenotare le cene con almeno un giorno di anticipo telefonando direttamente ai numeri dell’organizzazione. Cena (facoltativa) ore 20,00 – Euro 12,00 –Escluso eventi speciali. Inizio spettacoli ore 21,30 ad euro 8,00 escluso eventi speciali. Cena dello Chef (novità dal 2018). Si tratta di cene speciali firmate da uno chef, più ricercate e spesso a tema euro 20,00.

Se non ci trovi al telefono fatti social! Scrivici su messenger a Guascone Teatro, scrivici una mail (entro le ore 12:00 dell’evento scelto) scrivici su whatsapp, fermaci per strada, fai segnali di fumo, insomma se vuoi ci trovi. E’ possibile prenotare anche per SMS indicando cognome, numero dei prenotati, spettacolo e data dell’evento. Importante: questo tipo di prenotazione sarà valida solo quando confermata dagli organizzatori con sms di risposta da mostrare poi alla biglietteria.

Ormai immancabile, con l’estate ritorna il festival Utopia del Buongusto che quest’anno compie ventidue anni e promette anche per il 2019 un pieno di serate a base di cene e Teatro. Ventiduesimo atto di scorribande del primo esperimento internazionale di vita godereccia. Per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Il motto è sempre lo stesso: “Si può solo godere o soffrire, godicchiare non è serio”.

