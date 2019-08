Truffa del falso avvocato, anziana non ci casca e chiama la polizia

Stavolta la truffa del falso avvocato non è andata in porto perché la 84enne prescelta dai malviventi ha chiamato la polizia. Il fatto è accaduto in un'abitazione del Galluzzo a Firenze, in via San Michele della Campora. Ieri la notizia di un avvenuto colpo, a Campo di Marte. Il finto legale per avvalorare la sua truffa ha detto alla signora di chiamare i carabinieri a un numero che le aveva fornito, dove probabilmente avrebbe risposto un complice o lo stesso avvocato. La donna invece ha chiamato la polizia, facendo cadere il castello di carte. Le indagini ora sono in corso.

