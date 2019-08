Turismo a Lamporecchio aumenta del 49% rispetto al 2018, Torrigiani: "Orgogliosi del nostro territorio"

Ottime notizie quelle che emergono dai dati sulle presenze turistiche dei primi cinque mesi del 2019 che attestano, per il Comune di Lamporecchio, un aumento di circa il 49% rispetto al 2018, aumento che nel mese di maggio arriva addirittura al 62,9%.

«Si tratta - afferma il sindaco Alessio Torrigiani - di un risultato che ci rende ancor più orgogliosi del nostro territorio e che ci dà l’energia giusta per lavorare con rinnovata convinzione su questo settore, insistendo nel percorso intrapreso negli ultimi anni e intraprendendo nuovi progetti. Del resto il turismo, i temi dell’accoglienza, della tutela del territorio e del patrimonio naturale, sono stati argomenti centrali del nostro programma elettorale, obiettivi su cui nei prossimi cinque anni intendiamo lavorare, con l’indispensabile collaborazione di tutti i soggetti che ruotano intorno a questo settore. È proprio grazie al lavoro di questi ultimi, alla loro capacità di accogliere, offrendo prodotti e servizi di qualità, autentici del nostro vivere toscano, che possiamo ottenere risultati di questo tipo. Nei prossimi mesi, quando daremo seguito alla consulta sul turismo approvata negli ultimi mesi della scorsa legislatura, potremo finalmente creare un luogo di partecipazione e discussione, in cui condividere con tutti i soggetti interessati progetti e iniziative in cantiere. Il turismo possiede oggi, per il nostro Comune, un ruolo decisivo rappresentato dai numeri delle presenze, un primato all’interno della Valdinievole e rispetto ai comuni limitrofi, un settore in crescita intorno a cui ruotano posti di lavoro e importanti entrate economiche».

«Il nostro programma è - conclude l’assessore al turismo Monica Cetraro - continuare a lavorare sui servizi di accoglienza, legati anche alla mobilità, oltre che sui percorsi naturalistici, per offrire un’offerta sempre più ampia di iniziative collegate, che spazino fra cultura, storia del nostro territorio, musica ed enogastronomia, con la preziosa collaborazione delle aziende agricole e produttive, che sempre con maggior disponibilità aprono le proprie porte alle nostre visite guidate. Il traguardo, a cui tendere, resta sempre immutato: creare un’offerta turistica coordinata, di sistema, che possa attrarre ancora di più chi visita il Comune di Lamporecchio».

Fonte: Comune di Lamporecchio - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Lamporecchio