Ugo e Silvana, 50 anni di matrimonio: la coppia empolese si colora d'oro

Oggi non è un normale 24 agosto, poichè una coppia di Empoli festeggia lo scambio degli anelli davanti all'altare proprio in questo giorno, da molti anni a questa parte. Ma il calendario oggi riflette di una luce particolare per loro, perchè in questo preciso anno, i due innamorati festeggiano un anniversario davvero speciale, che si colora d'oro.

Ugo e Silvana coronano infatti i loro 50 anni di matrimonio, mezzo secolo di unione reciproca e di amore. Insieme dal 24 agosto 1969 ad oggi.

Auguri alla coppia dorata dai figli, i nipoti e gli amici.