Ventenne preso alle spalle e rapinato a Firenze

Un 20enne fiorentino è stato rapinato in piazza Nazario Sauro a Firenze nelle prime ore del mattino. Il giovane è stato preso al collo dalle spalle, poi spinto a terra e picchiato in faccia e al torace. Tutto per portare via il marsupio con all'interno 250 euro, cellulare e altri effetti personali. Il derubato ha avvisato il 118 tramite un tassista che ha chiamato in piazza Santa Croce. Il gruppo di malviventi pare invece essersi allontanato in via dei Serragli. La polizia è stata allertata e sta indagando sul fatto.

Tutte le notizie di Firenze