Cade lettera dall'iscrizione del teatro Petrarca, rimosse altre tre

Una lettera che componeva l'iscrizione del teatro Petrarca di Arezzo è caduta a terra, forse a causa di infiltrazioni di acqua per le piogge delle scorse ore, e i vigili del fuoco hanno dovuto rimuoverne altre tre. Il fatto è avvenuto in tarda mattinata in via Guido Monaco e l'intervento è stato effettuato dal nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) in accordo con il MiBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) dopo la verifica di stabilità di tutte le lettere. Non ci sono stati feriti.

